Napoli-Psg, il club azzurro anticipa l'apertura del tornelli

In occasione della gara di Champions tra Napoli e Paris Saint-Germain, in programma domani sera alle ore 21, allo stadio San Paolo, il club azzurro ha invitato tutti i tifosi ad anticipare l’orario di arrivo allo stadio.



«I tornelli apriranno alle ore 17.00 per consentire di effettuare i controlli di sicurezza previsti dalla legge, necessari per un ordinato svolgimento dell’importante evento calcistico», si legge sul sito ufficiale del Napoli.

