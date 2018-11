di Oscar De Simone

«Siamo troppo forti e stasera faremo una grande partita contro una delle squadre più forti d’Europa». Questo l’augurio dei tifosi in fila ai cancelli dello stadio San Paolo. La sfida contro il Psg dell’ex Cavani, ha già il sapore di una finale ed in città la febbre azzurra cresce di ora in ora.



«La partita non è facile ma ce la faremo - continuano - In queste settimane abbiamo giocato partite sempre migliori che hanno segnato la nostra crescita. Non abbiamo paura dei parigini e vogliamo passare il turno. Bisogna giocare come abbiamo fatto contro il Liverpool. Se rimaniamo concentrati non c’è speranza per il Psg».

