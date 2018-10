C'è Maksimovic, Ancelotti conferma la difesa anti-Liverpool

di Pino Taormina

Inviato a Parigi



Poiché nessuno potrà riportare la Gioconda in Italia, il Napoli spera almeno di poter tornare a casa con un risultato positivo. Il pari di Belgrado impone agli azzurri di uscire indenne dal Parco dei principi. Ancelotti non lo dice ma stasera potrebbe anche andar bene una sconfitta di misura. C'è da fare i conti anche con la differenza reti, eventualmente. Maksimovic andrà in campo dal primo minuto. Almeno in difesa, potrebbe essere lo stesso Napoli che è andato in campo con il Liverpool. Insigne ha recuperato, quindi pochi dubbi sulla sua presenza in campo.

