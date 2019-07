In Germania spaventano il Napoli: «Anche il Psg piomba su James»

A dare la notizia questa mattina ci ha pensato Bild, il giornale tedesco che conosce molto bene James Rodriguez per averlo seguito nei due anni di Bayern Monaco. Secondo il quotidiano, nel caso in cui la trattativa ormai serrata tra Napoli e Real Madrid dovesse saltare, ci sarebbe il Paris Saint Germain pronto a conversare con gli spagnoli per il cartellino del colombiano.



Una ipotesi lontana, ma non remota. Il club francese sta aspettando per capire come si evolverà la situazione tra gli azzurri e James, ovviamente in vantaggio sul colombiano, per poi eventualmente sferrare l'attacco in caso di trattativa saltata. Al momento, ciò che balla è ancora la modalità del pagamento: il Napoli vorrebbe James in prestito per un anno, per poi riscattarlo a fine stagione, il Real vorrebbe lasciar andare definitivamente il calciatore già questa estate.

