Napoli-Psg, il San Paolo acclama Cavani risponde ai suoi ex tifosi

Una notte dalle mille emozioni per Edinson Cavani. Il Matador torna a Napoli, la città che l'ha accompagnato per tre anni, e al San Paolo, lo stadio che l'ha sempre sostenuto quando addosso aveva la maglia azzurra. ancora una volta, l'ingresso sul terreno di gioco è stato emozionante per Edinson, acclamato da tutto il popolo napoletano.



Sono oltre 50mila i tifosi azzurri presenti questa notte a Fuorigrotta, tutti per incitare il Napoli in una gara che ha il sapore di storia. Ma non è mancato l'applauso vero e rispettoso nei confronti di un personaggio che ha contribuito a scrivere parte della storia recente del club. Edinson Cavani, già visibilmente emozionato all'arrivo, si è lasciato andare agli applausi dei presenti ricambiando e portando la mano al petto, altezza cuore, lì dove molti tifosi del Napoli ancora conservano il suo ricordo nella speranza anche di poterlo rivedere ancora con addosso l'azzurro.

