Napoli-Psg, è sold out Champions: sarà uno stadio San Paolo da sogno

di Gianluca Agata

Sold out. Che in spettatori equivale a cinquantamila presenze al San Paolo. L'urlo «The Champions» che tanto piace ai tifosi del Napoli e che per molti da solo varrebbe un supplemento del prezzo del tagliando per assistere alle partite della coppa più prestigiosa allo stadio di Fuorigrotta, rimanda a vecchie emozioni. Tutti con i telefonini accesi a riprendere uno spettacolo inventato a Napoli e che ha entusiasmato lo stesso Tony Britten, inventore dell'inno della coppa. Emozioni che in termini numerici non si sono raggiunte nemmeno con il Liverpool di Klopp battuto all'ultimo minuto da Insigne nel primo match europeo del 2018-2019. Gol visto da 37mila spettatori, record di presenze per questa stagione al San Paolo. Il secondo dato sono i 34mila di Napoli-Milan.



Un po' pochino considerata la passione con la quale da sempre i tifosi del Napoli riempiono l'impianto flegreo. Vuoi la crisi, vuoi la scomodità dello stadio, vuoi altri fattori (non certo il prezzo dei biglietti che mai come quest'anno va incontro al tifoso), stadio per pochi intimi nelle prime sette partite (sei di campionato, una di Champions): 210mila spettatori. Confrontando con l'analogo periodo del 2017 una inezia visto che in otto partite (ci sono da considerare anche i preliminari vinti con il Nizza davanti a 49mila spettatori) fece staccare al cassiere 330mila tagliandi o poco più.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO