di Roberto Ventre

Ancelotti ha modellato il Napoli europeo e in Champions League non cambia, a differenza del campionato dove si è sempre affidato a un turnover massiccio e ha schierato undici formazioni diverse in undici partite. Conferma in vista domani sera per la squadra che ha pareggiato 2-2 a Parigi, capace di mettere paura a lungo al Psg dei campionissimi, per dieci undicesimi la stessa formazione scelta dal tecnico azzurro anche per la precedente sfida contro il Liverpool al San Paolo (unica differenza Milik titolare al posto di Mertens).



Individuati i titolarissimi di Europa, gli azzurri che hanno reso al massimo contro Liverpool e nel match di andata contro il Psg: una formazione capace di mantenere un grande equilibrio, compatta in fase difensiva e pungente in fase offensiva. In porta Ospina, il portiere colombiano grande protagonista al Parco dei Principi con un paio di parate determinanti e battuto solo da un'autorete di Mario Rui e da una prodezza di Di Maria. In difesa è stata decisiva la mossa di Maksimovic terzino destro e l'ex granata verrà riproposto nella difesa a quattro con la coppia centrale Albiol-Koulibaly e Mario Rui a sinistra. Una soluzione che assicura maggiore efficacia alla difesa perché Maksimovic, Albiol e Koulibaly vanno a formare una linea a tre in maniera fissa per limitare Mbappè, Neymar e Cavani mentre la spinta e la copertura sulle fasce è assicurata da Callejon e Mario Rui e il modulo da 4-4-2 diventa un 3-5-2 in fase di possesso palla.



L'equilibrio a centrocampo è assicurato da Allan, Hamsik e Fabian Ruiz, tre azzurri fissi nel reparto che a Parigi hanno garantito, nel primo tempo, una costante superiorità numerica contro Verratti e Rabiot, situazione parzialmente migliorata da Tuchel nella ripresa con l'inserimento sulle fasce di Meunier e Di Maria. Allan, Hamsik e Fabian Ruiz decisivi già contro il Liverpool al San Paolo contro il fortissimo centrocampo dei reds: un mix giusto tra quantità e qualità, necessario in sfide contro formazioni fortissime a livello tecnico come il Psg. In attacco Insigne e Mertens vivono un momento magico e verranno riconfermati dal primo minuto anche domani sera al San Paolo con Milik pronto a subentrare a partita in corso: a Parigi colpirono tutti e due, Lorenzo con un pallonetto delizioso e Dries con un guizzo da centravanti vero. Tutti e due decisivi anche venerdì sera al San Paolo nel 5-1 all'Empoli: il napoletano ha aperto il largo successo con un tocco pregevole di esterno destro, il belga ha messo a segno una spettacolare tripletta, la quinta in maglia azzurra (il record di gol resta il poker nel 5-3 al Torino) ed è arrivato a quota 98, sesto bomber di sempre della storia azzurra.



