di Gennaro Arpaia

La stazione centrale di Napoli come l'aeroporto di Capodichino. I napoletani non ne vogliono sapere di mollare la presa e ancora una volta saranno pronti ad accompagnare la squadra azzurra prima e dopo il match del Franchi a Firenze. Sarri e i calciatori raggiungeranno il capoluogo toscano in treno, lasciando Napoli nel pomeriggio di domani e arrivando in serata in ritiro.



E saranno tanti i tifosi che saluteranno la squadra nel centro città, appena prima di salire sul treno per Firenze. «Tutti alla stazione. Brucia il sangue nelle nostre vene, spingiamo ora più che mai ciò che ci appartiene. Ancora una volta tutti insieme, squadra e città in un'unica identità. Accompganiamoli alla battaglia, sarà la nostra pelle la loro maglia», questo il messaggio dei supporters della Curva B in un volantino che sta facendo il giro del web.



Grande l'attesa per la gara del Franchi. Dopo il bagno di folla che si preannuncia alla stazione domani per la partenza, tutti davanti alle tv per assistere a Inter-Juventus. Saranno però moltissimi i napoletani presenti in Toscana per il match di domenica. Nonostante i pochi tagliandi a disposizione per i residenti in Campania, in tanti lasceranno la città nelle prime ore domenicali sperando di vivere una domenica da ricordare e tornare a casa col sorriso.





