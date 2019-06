Napoli, quanti club per Rodrigo: anche il Bayern sfida gli azzurri

Il nome di Rodrigo Moreno si rincorre nelle stanze di mercato del Napoli da ormai diversi giorni, ma sul calciatore spagnolo-brasiliano sembrano esserci gli occhi di tanti club in giro per l'Europa. Non solo quelli degli azzurri, con Ancelotti e Giuntoli che lo osservano da un anno e che avrebbero individuato in lui la punta ideale per il Napoli che verrà, da affiancare a Milik o da alternare senza perderne in qualità e peso davanti alla porta.



A frenare le voglie di mercato azzurre, però, arriva come sempre la richiesta del club che deve vendere. Il Valencia non ha mai chiuso la porta per la cessione dell'attaccante, ma spara alto: una cifra tra i 60 e i 70 milioni per cominciare a parlarne. Ecco che entrano in scena altre pretendenti: su Rodrigo, secondo quanto riportato da Mundo Deportivo nelle ultime ore, ci sarebbe ora anche il Bayern Monaco che guarda a lui per ricostruire anche l'attacco della squadra tedesca.



Già prima del Bayern, però, informazioni per Ridrigo Moreno le avevano chieste il Barcellona e la Roma, che potrebbe perdere a breve Dzeko ed ha bisogno di ripartire da una punta importante. Il calciatore, nel frattempo, si gode qualche giorno di pausa prima di aggregarsi alla nazionale spagnola (dove incontrerà anche l'azzurro Fabián) e spera di risolvere quanto prima le questioni legate al suo futuro visto che considera l'esperienza al Valencia ormai terminata.

