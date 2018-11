Napoli, l'intero quartiere in festa per l'arrivo di Cavani e del Psg

di Gianluca Agata

Via San Giovanni a Carbonara in fibrillazione fin dalle prime ore del mattino per l'arrivo del Paris Saint Germain di Cavani e Mbappé. I parigini non sono comunque il Real, anche se arrivano con tutta l'organizzazione di una multinazionale: Security, van privati, Palazzo Caracciolo riservato in toto e tappeto rosso che porterà i ragazzi parigini direttamente dal pullman alla sala ristorante quando arriveranno, intorno alle 20, nel centralissimo cinque stelle napoletano. Niente folle per l'arrivo del Psg. Saranno una trentina quelli che stazionano al di là delle transenne. Altrettanti gli uomini dell'ordine pubblico a fare guardia tranquilla al Palazzo. Tanti attestati di stima e fraternità. E se la pasticceria Capriccio omaggia Cavani e compagni con un mega babà con tanto di Torre Eiffel, al secondo piano del palazzo di fronte l'albergo spunta lo strisione «Cavani uno di noi» che sprigiona tutto l'entusiasmo di accogliere un figliol prodigo a casa.



«Le quartier San Lorenzo vous accuelle des freres parisiens» è lo striscione che le associazioni di quartiere Salvio Condemi, Nelson Mandela, istituto Bovio Colletta coordinate da Raffaella Guarracino hanno montato in risposta a quello parimenti amichevole spuntato al Parco dei Principi in occasione del match di andata. La squadra atterrerà alle 18.40. Poi dirigenti tutti a Palazzo Caracciolo, giocatori al san Paolo. Alle 20.30 cena e poi subito a dormire. Attesi amici e ospiti domani a Palazzo. E chissà che una visita non la facciano anche i figli di Cavani. La stanza di CR7? Probabilmente questa volta andrà a Mbappé. Il giocatore più costoso al mondo con i suoi 216,5 milioni di euro.

