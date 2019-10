Napoli, quel benedetto Insigne: adesso sia leader in campo e fuori

di Francesco De Luca

La sfrenata gioia sabato sera all'Olimpico dopo la vittoria che ha spinto l'Italia all'Europeo, la profonda emozione ieri mattina in Vaticano per la stretta di mano a Papa Francesco. Per Lorenzo Insigne momenti speciali. È stato il suo terzo incontro con Bergoglio, grande appassionato di calcio e titolare della tessera di socio numero 1 del San Lorenzo de Almagro, il vecchio club di Ezequiel Lavezzi: il primo nel 2013, a poche ore dall'amichevole Italia-Argentina in cui avrebbe segnato il primo gol in Nazionale, e il secondo dieci mesi dopo, prima della finale di Coppa Italia Napoli-Fiorentina, in cui avrebbe firmato una doppietta, mentre cominciava in ospedale il calvario di Ciro Esposito, il tifoso azzurro ferito a morte a Tor di Quinto. Una stretta di mano e un sorriso con Papa Francesco, a cui il ct Roberto Mancini, alla presenza del presidente federale Gabriele Gravina e del vicepresidente vicario Cosimo Sibilia, ha donato la maglia numero «10». Quella dei campioni, che indossava il Mancio e che Insigne porta in Nazionale, ovviamente non nel Napoli perché diciannove anni fa è stata ritirata in omaggio a Diego Armando Maradona.





