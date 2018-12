Napoli, rabbia San Siro: 1-0 Inter, due espulsioni e Juventus a + 9

La Juve in dieci rimonta la solita gagliarda Atalanta e agguanta quota 50 punti con un 2-2 show. La firma è d'autore: ci pensa Cristiano Ronaldo, al 12/o centro, subentrato dalla panchina, a vanificare le prodezze di Zapata, che sigla una doppietta. Il Napoli non sfrutta l'occasione per accorcia, anzi. Perde un altro punto, ora è a -9, cadendo a San Siro contro l'Inter. Due espulsi, Koulibaly e Insigne, una rete subita nel recupero, è davvero amaro il boxing day per gli azzurri di Ancelotti. Si rilanciano i nerazzurri, che prima dominano, poi soffrono, ma alla fine vincono grazie ai cambi con Lautaro Martinez decisivo.



A San Siro, manco il tempo di iniziare, che Icardi batte subito verso la porta e lambisce la traversa. Al 7', dopo qualche folata estemporanea azzurra, batte Politano che non coglie la porta. Al 9' ci prova Milik ma il suo tiro è sbilenco. Al 15' è la volta di Insigne che impegna Handanovic, ma si poteva fare di più.Al 22' Hamsik si fa male in un'azione; al suo posto Maksimovic. L'Inter continua a spingere, fa lei la partita. Al 30' Perisic va anche il gol, ma è in fuorigioco. Al 36' ci prova Fabiàn dalla distanza ma il tiro è altissimo. Due minuti dopo Joao Mario batte a rete di testa da solo, ma Meret para. Sussulto al 42' quando Koulibaly salva sulla linea su un tentativo ravvicinato di Icardi. Dopo è ancora Joao Mario ad andare vicinissimo al vantaggio col destro. Più Inter che Napoli nel primo tempo.Dopo 20 minuti di attesa comincia il secondo tempo. Al 53' Brozovic al tiro dalla distanza ma è sbilenco. Poco dopo Allan, non il migliore di stagione, si fa ammonire. Al 65' bella staffilata di Callejon ma Handanovic respinge. Anche Albiol si fa ammonire per un fallo su Joao Mario. Milik fuori, dentro c'è Mertens: siamo al 70'. Tra i nerazzurri entra Keita per Perisic. Ultimo cambio per Ancelotti: dentro Ghoulam per Mario Rui.Frittata all'80', Koulibaly applaude a Mazzoleni dopo un presunto fallo su Politano e si fa espellere. A quel punto Spalletti lancia Lautaro. All'83' Icardi di testa su angolo, Meret respinge da eroe. Sussulto all'87' quando Keita cade in area e chiede un rigore che Mazzoleni non concede.Due minuti dopo Zielinski spreca gol già fatto: batti e ribatti, Handanovic respinge e il polacco si fa stoppare il tiro sulla linea. Gol sbagliato, gol subito. Lautaro segna nel recupero, complice uno svarione difensivo. Lautaro segna, Insigne espulso all'ultimo secondo per una spinta su Keita. Cala così il sipario.1 Handanovic; 33 D'Ambrosio, 37 Skriniar, 6 De Vrij, 18 Asamoah; 20 Borja Valero, 77 Brozovic, 15 Joao Mario; 16 Politano, 9 Icardi, 44 Perisic.A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 2 Vrsaljko, 5 Gagliardini, 8 Vecino, 10 Lautaro Martinez, 11 Keita, 13 Ranocchia, 23 Miranda, 29 Dalbert, 87 Candreva. All. Spalletti.1 Meret; 5 Allan, 33 Albiol, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 7 Callejon, 17 Hamsik, 8 Fabian Ruiz, 20 Zielinski; 99 Milik, 24 Insigne.A disposizione: 25 Ospina, 27 Karnezis, 2 Malcuit, 9 Verdi, 11 Ounas, 13 Luperto, 14 Mertens, 19 Maksimovic, 23 Hysaj, 30 Rog, 31 Ghoulam, 34 Younes, 42 Diawara. All. Ancelotti.Mazzoleni di Bergamo.

