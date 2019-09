Napoli, ranking da urlo: la vittoria sul Liverpool vale la Top 20 Uefa

6mila punti che fanno la differenza. Il Napoli comincia al meglio questa stagione europea con una vittoria importante contro i campioni in carica del Liverpool. Vittoria che vale agli azzurri tanti sorrisi anche nel Ranking Uefa, la classifica che registra le posizioni aggiornate di tutti i club iscritti alle competizioni europee degli ultimi anni, rivista dopo il primo turno di Champions League.



Per gli azzurri arriva l'ingresso nella Top 20 di questa speciale classifica: Mertens e compagni scavalcano il Benfica e l'Ajax, l'anno scorso semifinalista della competizione, e si accomodano al 19° posto, con in tasca 64mila punti. Sempre al quinto posto la Juventus, nel mirino degli azzurri c'è la Roma, ferma al 15° posto con 69mila punti.







© RIPRODUZIONE RISERVATA