Napoli, James ora è un giallo: «Resta al Real Madrid, anzi no»

di Pino Taormina

Prima la doccia gelata per l'indiscrezione rimbalzata della Spagna di un Florentino Peres convinto a togliere dal mercato James Rodriguez. Poi il sospiro di sollievo, poche ore dopo, perché Zinedine Zidane decide di tener fuori il colombiano dai convocati dell'Audi Cup. E con lui l'altro che ha sullo stomaco: Bale. Insomma, De Laurentiis e Ancelotti continuano a tessere la tela con l'obiettivo di portare a Napoli, prima dell'inizio del campionato James. Il suo futuro è ancora tutto da scrivere, ma il club azzurro è in piena corsa per il suo. Passano le settimane, gli indizi sono sempre più chiari e il feeling resiste. Anzi, la trattativa prende corpo di pari passo con il suo ritorno a Veldebebas dopo 787 giorni: nelle ultime due stagioni ha infatti giocato col Bayern che non lo ha riscattato (42 milioni la clausola). Florentino non vuole venderlo all'Atletico che si è già preso Marcos Llorente e Morata: l'unica opzione che contemplava era quella di venderlo all'estero, ma il Napoli lo vorrebbe solo in prestito.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO