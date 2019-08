Il Real ha scelto: James venduto solo se a Madrid arriva Neymar

Tutto fermo, ma tutto ancora in movimento. Il mercato del Real Madrid sembra essersi chiuso eppure i blancos sperano ancora di poter aggiungere la ciliegina ad una torta che ora Zidane dovrà imparare a gestire. L'obiettivo numero uno resta il brasiliano Neymar, ma strappare la stella verdeoro al Paris Saint Germain negli ultimi giorni di mercato per riportarla in Spagna sembra un azzardo.



Florentino Perez, come riportato da Marca nelle ultime ore, ci proverà ancora e magari inserirà nell'affare anche la carta James Rodriguez, il colombiano che tanto piace anche al Napoli di Carlo Ancelotti. Per Zidane era invisibile, poi è stato convocato nella prima trasferta di campionato dell'anno ed ora la sua situazione all'interno della rosa madrilena sta cambiando.



Il club, infatti, potrebbe cederlo (al Psg o ad altra pretendente) solo in caso di ulteriore arrivo in attacco per Zidane, convinto che James possa fare bene con il francese e con la nuova rosa. La società della capitale crede in lui, l'allenatore francese si sta convincendo, i compagni nello spogliatoio non l'hanno dimenticato. E lui a Madrid ci vuole stare. Ecco perché una cessione sembra sempre più lontana con il Napoli pronto ad arrendersi.

