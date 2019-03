Occhio Napoli, il Real Madrid va su Koulibaly se parte Varane

Non si fermano le voci di mercato che riguardano Kalidou Koulibaly. Secondo quanto riportato questa mattina dal quotidiano spagnolo Diario AS, il centrale difensivo del Napoli sarebbe la prima scelta del Real Madrid per la prossima estate.



«Koulibaly se va via Varane». Questo il titolo che campeggia in prima pagina, sotto osservazione dunque il futuro del difensore francese dei Blancos che potrebbe lasciare la capitale spagnola a fine anno. Su Koulibaly le attenzioni di mezza Europa calcistica, il Napoli lo valuta oltre i 100 milioni di euro ma il progetto di ancelotti e tenerlo in azzurro.



