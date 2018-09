di Gianluca Agata

Al cuor non si comanda perché Sarri è nel cuore dei napoletani, ma le sue parole sull'esonero, sui rapporti con De Laurentiis e sulle motivazioni per le quali si è conclusa la relazione con la società non convincono appieno. E così l'idea è che l'intervista al Mattino abbia un po' diviso la città con il comandante che non è piaciuto completamente nella sua analisi, pur restando immutata la gratitudine per quanto ha fatto sul campo. «Caro Comandante ricorda che spesso il silenzio è d'oro. Ho detto tutto. Good look», scrive tra i commenti all'intervista pubblicata sull'edizione online del Mattino karlin70. MacArthur aggiunge: «Caro Sarri, tu non ti sbilanciavi sul futuro mentre tramavi con altri club. Noi non simpatizziamo di sicuro con il finanziere DeLa, ma il tuo comportamento non è stato di quelli esemplari. Diamo fiducia ad Ancelotti come l'abbiamo data a te tre anni fa: ma di sicuro, ahimè, nessuno raggiungerà il tuo calcio champagne».



Dividono anche le parole di Sarri su Higuain. Davvero, come sostiene Sarri, decise di andare via per colpa del presidente? Napoli Borbonica, sempre sul sito de Il Mattino, non fa sconti. «Higuain è per definizione una l...a. Se è un professionista non ha bisogno del rapporto col presidente, che ricordiamo lo ha sempre pagato puntualmente e lautamente. È andato alla Juve per vincere la Champions e sappiamo come è andata, e adesso come giustifica il passaggio al Milan? Mica per vincere la Champions?». Difende a spada tratta Sarri Michele in una chat su Facebook: «È stato costretto ad andar via perché ADL non vuole vincere. Cosa ha chiesto? Di non vendere i pezzi pregiati e di rafforzare la squadra. Non gli è stato concesso». I tifosi sembrano divisi dopo aver letto l'intervista al Mattino. «Sarebbe servita maggiore chiarezza anche da parte sua».



