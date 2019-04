Nessuno come il Napoli: azzurri record ai blocchi di partenza

Nessuno come il Napoli in Serie A negli approcci delle partite. Lo ricorda anche il profilo ufficiale Twitter del club azzurro che fa i complimenti ai calciatori dopo la gara contro il Chievo e i gol di Kalidou Koulibaly. La prima delle due reti del centrale franco-senegalese è arrivata al minuto numero 15 rafforzando un dato che già dava ragione agli azzurri: nessuna squadra di questo campionato ha segnato più reti di quella di Ancelotti nei primi 15 minuti di gioco, già 11 le marcature già realizzate.



Ieri ad aprire i conti c'è stato proprio Koulibaly che con la doppietta del Bentegodi si è portato a quota 10 gol realizzati nella sua esperienza in massima Serie italiana. E sei di queste dieci realizzazioni sono arrivate di testa, nello stesso modo in cui ha saputo superare ieri Sorrentino dopo un preciso calcio d'angolo battuto da Mertens.Quella di Verona è stata una serata da ricordare anche per il belga: ieri al Bentegodi Dries ha infatti messo insieme la presenza numero 200 con la maglia del Napoli in Serie A, mentre il compagno di squadra Callejon raggiungeva le 200 presenze tutte da titolare in azzurro. A lasciare il segno è stato però Arkadiusz Milik: il bomber polacco, 20 gol stagionali, è il giocatore che ha segnato più reti da fuori area nel campionato in corso. Lo sa bene, dopo ieri sera, anche Sorrentino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA