Napoli, è record in negativo: la Juve può fare festa già domenica

Un dato record in negativo per la squadra di Carlo Ancelotti che ora è costretta a vincere domenica contro il Genoa per almeno rimandare la vittoria matematica dello scudetto per la Juventus che, in caso di sconfitta napoletana contro il Genoa, potrebbe addirittura festeggiare vincendo il match contro il Milan.



18 - Sono 18 i punti di distacco tra prima e seconda in classifica: dopo 30 giornate nell’era dei tre punti a vittoria non c’è mai stato un distacco più ampio in Serie A. Distanza.#EmpoliNapoli #SerieA — OptaPaolo (@OptaPaolo) 3 de abril de 2019

