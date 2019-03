Il regalo di Mertens a Gaetano: «Pochi uomini come Dries, grazie»

L'esordio in prima squadra in una serata di Coppa Italia resta il momento più alto della sua stagione, ma in realtà Gianluca Gaetano si è fatto conoscere e voler bene dal gruppo azzurro anche oltre le sue presenze sul campo. Il prodotto della Primavera azzurra è apprezzato dai compagni più esperti ed è sempre più spesso a disposizione di Ancelotti negli allenamenti di Castel Volturno.



Ieri il classe 2000 si è fotografato su Instagram con in mano una maglia di Dries Mertens, usata dal belga nell'ultima apparizione in nazionale e con tanto di dedica per Gaetano. «Ho conosciuto pochi uomini così. Grazie» ha scritto il giovane azzurro.





