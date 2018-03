Napoli, Reina showman: canta tutti i cori del San Paolo al ristorante

Alla faccia di chi pensa che Pepe Reina sia già con la valigia pronta per salutare Napoli. Il portiere spagnolo dimostra ancora una volta il suo grande legame con la città e con i colori della sua maglia. Lo ha fatto anche l'altra sera in occasione di una cena molto speciale da ‘A Figlia d’'o Marenaro. Reina, infatti, si è fatto coinvolgere dalla musica in sala e si è lasciato trasportare dai cori tipici delle curve del San Paolo trasformandosi in primo tifoso.



Le immagini, pubblicate sui canali social del ristorante napoletano, hanno fatto subito il giro del web e hanno dato l'ulteriore conferma del grande legame che c'è tra il portiere e la città di Napoli.

