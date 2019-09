di Pino Taormina

Sarà, in ogni caso, la medaglia dell'orgoglio da mostrare a petto in fuori e amplificherà il prestigio del club. Al netto dei lavori al fotofinish degli spogliatoi. I lavori che hanno (sia pure parzialmente) rinnovato lo stadio San Paolo, finanziati dalla Regione Campania, consegnano, in ogni caso alla città e ai tifosi un impianto moderno. I 35mila spettatori attesi tra due giorni per la gara d'esordio con la Sampdoria (e almeno 50mila con il Liverpool martedì) troveranno grandi novità: sediolini nuovi, due tabelloni luminosi, bagni funzionali, rampe rimesse a nuovo, vie d'accesso rinnovate, varchi ammodernati. E le telecamere sofisticate, al servizio della polizia, contro i violenti.



