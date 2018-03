Napoli, restyling a Castel Volturno: ADL vuole altri due campi

di Pino Taormina

Uno faceva il suo ingresso a Castel Volturno, l'altro era andato via qualche minuto prima, con il figlio alla guida, in direzione di Figline. De Laurentiis e Sarri si sono solo sfiorati ieri mattina nel quartier generale sul litorale domizio: il tecnico, dopo aver diretto l'allenamento del mattino, ha ordinato lo sciogliete le righe a quel che resta del Napoli dando appuntamento a martedì pomeriggio. E se ne è tornato in Toscana. Domani mattina sarà a Coverciano dove, con gli altri colleghi dell'Assoallenatori, prenderà parte alle votazioni per la Panchina d'oro 2018: ovvio, lui e Allegri sono i favoriti d'obbligo.



De Laurentiis, invece, è arrivato poco prima di mezzogiorno, in compagnia dell'head of operation Alessandro Formisano: i due si sono occupati di una serie di questioni legate sia ad alcuni contratti di sponsorizzazione della prossima stagione che ai lavori che in estate, dopo la fine del campionato, riguarderanno il centro tecnico. Non poca roba: si tratta di rifare anche alcuni terreni di gioco ed affidare gli incarichi per la semina (probabilmente saranno gli stessi consulenti che si occupano del manto erboso dello stadio San Paolo). Il club vorrebbe realizzare almeno un paio di campi regolamentari in più che possano consentire anche alla squadra Primavera di potersi allenare nel corso della settimana. Questo rende necessario una serie di interventi interni, per realizzare almeno un altro spogliatoio.



