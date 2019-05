Napoli, restyling sulle fasce: ​Mendy e Lazaro tra gli obiettivi

di Roberto Ventre

Lozano e Trippier, due tra gli obiettivi seguiti dal Napoli. Fanno parte di quei tipi di profili sui quali punta Ancelotti per migliorare la rosa e alzare il livello di esperienza della squadra. I movimenti di mercato riguarderanno i terzini, il centrocampo e l'attacco.



L'esterno d'attacco del Psv è da tempo nel mirino del direttore sportivo Giuntoli ma la trattativa è ancora lunga: c'è da raggiungere l'intesa con il club olandese e da perfezionare quella con il nazionale messicano che stregò Ancelotti all'ultimo Mondiale in Russia segnando tra l'altro il gol decisivo nel match inaugurale contro la Germania. La valutazione è 40 milioni, la concorrenza è alta ma dopo i primi contatti positivi tra il presidente De Laurentiis e il suo manager Raiola, nel corso dell'incontro per Insigne, il club azzurro continuerà a lavorare per giungere alla conclusione positiva dell'affare con la proposta di un contratto di cinque anni all'esterno messicano. Una trattativa legata anche al futuro degli altri esterni di attacco del Napoli: in rosa infatti oltre a Insigne e Mertens, ci sono anche Younes e Verdi, altri due centrocampisti offensivi di fascia sinistra. Il suo arrivo presupporrebbe qualche partenza altrimenti Ancelotti avrebbe abbondanza nel ruolo.



