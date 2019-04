Napoli, ricordi Bagni e Maradona? «La rivolta dell'88 e la camorra...»

di Francesco De Luca

Fu l'altro eroe dell'87. Diego Armando Maradona il fuoriclasse, Salvatore Bagni il guerriero. L'altra anima dello scudetto del Napoli, il primo in sessantun anni di storia. E «Il guerriero» è il titolo dell'autobiografia del centrocampista che giocava con il cuore, scritta con lo psichiatra napoletano Ignazio Senatore (Absolutely Free, pagg. 133, euro 18). Un viaggio che comincia da Correggio, il paese dell'Emilia dov'era nato quel ragazzo «piccolo, brutto, senza una lira», come si definisce Salvatore in questo racconto in cui ricorda le tappe fondamentali della sua carriera. Le prefazioni sono di Beppe Bergomi e Ilario Castagner, che furono compagno e tecnico di Bagni ai tempi dell'Inter e del Perugia. Al centro ci sono Napoli e il Napoli, dove il campione ha giocato dal 1984 al 1988. Turbolenti i momenti dell'arrivo e dell'addio, perché Salvatore non avrebbe voluto allontanarsi molto dall'Emilia Romagna per i problemi di salute della suocera. Era in ritiro con la Nazionale olimpica, vigilia dei Giochi di Los Angeles, e il dirigente accompagnatore, il napoletano Carlo de Gaudio, esercitò pressioni, fino a minacciarne l'esclusione dalla comitiva. Alla fine si trovò l'intesa con il direttore generale Antonio Juliano, contratto per una sola stagione, perché in quei tempi non c'erano i pluriennali adesso chiesti dai procuratori in abbondante anticipo sui tempi della scadenza, e cominciò la storia azzurra di Bagni, che in ritiro trovò Maradona, arrivato pochi giorni prima.



