Napoli,riecco Fabián ed Elmas A Marsiglia ancora senza Malcuit

Il Napoli si allena a Castel Volturno con in testa la sfida del Velodrome di domani sera. Contro il Marsiglia si giocherà la seconda amichevole internazionale dopo il vincente 3-0 al Liverpool della scorsa settimana, alla ricerca di nuove risposte per Carlo Ancelotti ed una squadra che - sospesa sul mercato - già vede all'orizzonte anche l'avvio ufficiale della nuova stagione.



In Francia, però, saranno diverse le assenze: non ci saranno Idasiak, Tonelli e Tutino ormai prossimi alla cessione, soprattutto Kevin Malcuit. Il terzino francese è ancora alle prese con problemi fisici che si porta dietro da Dimaro e che l'hanno costretto a saltare la sfida contro il Liverpool e ad allenarsi con differenziato in questa settimana a Castel Volturno. Ancelotti riabbraccerà, invece, Fabián Ruiz rientrato in gruppo giovedi così come Elmas, che aveva saltato l'amichevole di Edimburgo solo per problemi burocratici.

