Napoli, rientrano Allan e Younes: ancora differenziato per Manolas

A poche ore dal rientro dopo la trasferta di Lecce, il Napoli è tornato ad allenarsi a Castel Volturno: nel mirino degli azzurri di Carlo Ancelotti la sfida infrasettimanale di mercoledì contro il Cagliari al San Paolo. Le defezioni avute in Puglia sembrano essere in parte risolte: come annunciato dalla società dal sito ufficiale, infatti, sono rientrati in gruppo sia Amin Younes che Allan, il primo alle prese con problemi muscolari, il secondo assente a Lecce per un attacco influenzale.



Prosegue, invece, il lavoro differenziato e personalizzato per Kostas Manolas. Il difensore greco, arrivato nell'ultima estate di mercato, era andato in campo contro il Liverpool lo scorso martedì ma non era poi stato convocato per la sfida di Lecce a causa di un risentimento muscolare. Insieme a lui, lavoro differenziato anche per l'altro centrale Tonelli. Domani la squadra tornerà ad allenarsi nel pomeriggio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA