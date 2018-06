Napoli, il gran rifiuto di Vrsaljko: «Voglio restare nell'Atletico Madrid»

di Bruno Majorano

Quella di Verdi, però, non è l'unica trattativa al momento in piedi per il Napoli. Giuntoli, infatti, continua a trattare con la Sampdoria per il regista Torreira (in ballo c'è una clausola da 25 milioni di euro). Mentre sembra sfumata la trattativa per il terzino Vrsaljko.



Il croato rappresentava un pallino del Napoli che già negli anni scorsi ha provato a fare ripetuti assalti con il club spagnolo ricevendo sempre un secco no. Un no che è stato ribadito anche nella giornata di ieri dallo stesso terzino croato che ha dichiarato ai media del suo paese di voler rimanere all'Atletico. «È vero, all'inizio dello scorso anno ho avuto qualche difficoltà, ma ora ho rinnovato e sono contento. Ho concluso l'anno giocando con regolarità: ora sono felice e voglio fare ancora meglio a Madrid con la maglia dell'Atletico».

