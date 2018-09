Riscatto Verdi: è partito dal Torino e al Grande Torino vuole sbloccarsi

di Bruno Majorano

Se è vero che il Toro va preso per le corna, è altrettanto vero che il Napoli per le ali. Giochi di parole a parte una delle armi in più della squadra di Ancelotti è data dagli esterni d'attacco. Insigne oramai è diventato una punta aggiunta, mentre Mertens è ufficialmente un falso nove. Ecco perché le uniche ali rimaste nel Napoli sono Ounas, Callejon e Verdi. Simone è quello arrivato per ultimo, dopo un corteggiamento iniziato nel mese di gennaio e che si è concluso solo nell'ultima sessione di mercato . Sarri lo avrebbe voluto come jolly per il suo tridente (con l'idea di utilizzarlo anche come vice Mertens), Ancelotti lo sta facendo studiare da esterno alternativo a Callejon oppure a Zielinski nel suo centrocampo a 4.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO