Napoli, il rimpianto di lady Ancelotti: «Avrei festeggiato diversamente»

«Inutile dire che avrei voluto festeggiare diversamente. Il calcio è la cosa più importante tra le cose meno importanti. Le cose più importanti me le tengo strette e sorrido». Così Katia Ancelotti, figlia di Carlo, il giorno dopo il match tra Napoli e Arsenal al San Paolo.



Nel giorno del suo 35° compleanno la partita più complicata della stagione, quello del tonfo per gli azzurri. «Grazie a tutti per gli auguri», ha scritto Katia ai fan su Instagram dopo il riferimento alla gara del San Paolo masticando amaro per il risultato negativo.



