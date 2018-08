Napoli, il rimpianto di Torreira: «Se Ancelotti fosse arrivato prima»

Il nome di Lucas Torreira fu il primo a infiammare gli animi dei napoletani all'apertura dello scorso mercato estivo. Il centrocampista uruguaiano della Sampdoria, dopo un gran bel campionato con la maglia blucerchiata, sembrava davvero a un passo dal trasferimento in azzurro, un trasferimento mai concretizzato visto il suo acquisto da parte dell'Arsenal. A bloccare la trattativa fu la mancata sicurezza del Napoli, superato poi dai Gunners.



«È stato davvero un peccato, mi è dispiaciuto che non ci sia stato Ancelotti all’inizio della trattativa. Carlo sarebbe stato un grande aiuto per Torreira, una motivazione in più per venire a Napoli visto che ha grande esperienza internazionale. Ci fosse stato lui sin dall'inizio, Lucas sarebbe stato del Napoli», ha confessato l'agente del calciatore Pablo Betancur. «Ancelotti avrebbe voluto Torrerira con convinzione, ma quando è stato ufficializzato in azzurro la trattativa con l’Arsenal era ormai troppo avanzata per eventuali ripensamenti. Se il trasferimento in Inghilterra fosse saltato, Napoli sarebbe stata la destinazione perfetta».

© RIPRODUZIONE RISERVATA