Il Napoli riparte da Callejon: José resta e rinnova il contratto

di Roberto Ventre

Sono cinque gli ultratrentenni del Napoli: i portieri Ospina e Karnezis, il difensore Albiol e gli attaccanti Callejon e Mertens. Situazioni diverse una dall'altra, come differenti sono le decisioni che prenderà il club azzurro. I due in scadenza di contratto nel 2020 sono l'ex punta del Real Madrid e l'attaccante belga. Gli accordi di Albiol e Karnezis scadono nel 2021. Discorso a parte per Ospina che è in prestito dall'Arsenal con riscatto obbligatorio a 25 presenze: ne mancano ancora due.



Callejon resta e rinnova: ha solo un altro anno di contratto e prolungherà l'accordo probabilmente ancora per due stagioni con il Napoli. Un punto fermo di Ancelotti per il presente e il futuro. Proprio il tecnico ne annunciò il rinnovo alla vigilia del ritorno dei quarti di finale di Europa League contro l'Arsenal. Quest'anno ha anche indossato più volte la fascia di capitano, sarà lui a rappresentare il progetto di continuità con il passato.



