Napoli già al lavoro verso la Juve: subito in campo anche Lozano

Mattinata di scarico per il Napoli che è tornato nella tarda serata di ieri in città dopo l'esaltante vittoria di Firenze contro la Fiorentina. Gli azzurri si sono visti questa mattina a Castel volturno, i calciatori andati in campo hanno fatto lavoro di scarico mentre quelli non utilizzati da Carlo Ancelotti hanno svolto regolare allenamento sui campi del centro tecnico.



In campo questa mattina anche Hirving Lozano, il messicano arrivato lo scorso venerdì per la prima volta e che potrà essere a disposizione di Ancelotti per il secondo match di campionato. Da domani la squadra si allenerà con la testa alla Juventus, gara in programma il prossimo sabato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA