Zielinski brilla anche con la Polonia, Mertens gioca un tempo, ok Hamsik

di Delia Paciello

Il centro sportivo di Castel Volturno è quasi vuoto, sono ben 14 gli azzurri impegnati in nazionale. Ancelotti continua il lavoro con pochi presenti aspettando il rientro di tutto il gruppo per preparare al meglio l’insidioso match contro la Fiorentina e migliorare la prestazione dopo la sconfitta con la Samp.



In anticipo potrebbe rientrare Chiriches, ma non è certo una bella notizia: il difensore s'è infortunato al ginocchio sinistro durante la sfida di Nations League Romania-Montenegro e salterà il match con la Serbia. Sono in corso gli aggiornamenti sulle sue condizioni.



Ha giocato ieri anche Insigne, convocato da Mancini. In campo contro i compagni di squadra Milik e Zielinski, è stato sostituito al 71' da Chiesa. Lorenzo potrebbe essere tra i titolari dell’Italia anche lunedì 10 contro i campioni d’Europa.



Zielinski ha trovato anche il gol nel match contro l’Italia, mentre Milik non è stato schierato dal ct. L’attaccante potrebbe tuttavia trovare spazio in campo l’11 settembre , quando la Polonia incontrerà in un’amichevole l’Irlanda allo stadio di Wroclav.



Hamsik ha giocato per un’ora nella strana amichevole con la Danimarca del 5 settembre, finita 3-0. Questa volta ha giocato da trequartista, ruolo diverso da quelli ricoperti al Napoli: quello storico da mezzala e quello “rivoluzionario” impostato da Ancelotti che lo ha trasformato in regista. Ora scenderà di nuovo in campo domenica nel match di Uefa Nations League contro l’Ucraina.



Ieri invece Mertens ha disputato il primo tempo dell’amichevole Scozia-Belgio a Glasgow, conclusosi 4-0 ed è pronto a farsi valere nel match di Nations League Islanda-Belgio, in scena l’11 settembre a Reykjavik.



Ha giocato anche Hysaj con la sua Albania per tutti i 90 minuti, portando a casa un successo ma anche un’ammonizione: ripartirà ora da Glasgow, dove sfiderà la Scozia in Nations League.



È tornato fra i convocati della Croazia anche Rog, impegnato nell’amichevole col Portogallo finita in parità ad Algarve. Il centrocampista è subentrato al 72' all’amico ed ex compagno di squadra Pjaca andando a giocare sulla trequarti. Sarà impegnato anche nel match di Uefa Nations League contro la Spagna l’11 settembre a Elche.



Mario Rui ha giocato tutti i 90 minuti contro la Croazia del suo compagno Rog ed è pronto a sfidare l’Italia nel match di Nations League il 10 settembre a Lisbona.



Koulibaly invece sarà in campo nel match di qualificazioni alla Coppa d’Africa Madagascar-Senegal il 9 settembre ad Antananarivo.



Dopo tre anni di assenza è tornato in nazionale anche Albiol: Luis Enrique ha infatti puntato sull’esperienza del difensore del Napoli per la sfida di questa sera a Londra contro l’Inghilterra, mentre prepara anche Spagna-Croazia in scena l’11 settembre a Elche.



Di nuovo in nazionale anche Ospina, convocato per la doppia amichevole della sua Colombia con il Venezuela a Miami e con l'Argentina a New York: ebbene, neanche negli States il portierone azzurro è riuscito a mantenere la sua porta inviolata: 2-1 con gol decisivo di Falcao.



La palla adesso passa all’altro portiere azzurro, Karnezis, impegnato questa sera con la sua Grecia nel match di Nations League a Tallin contro l'Estonia: il bis l'11 settembre con l'Ungheria.



Infie, chiamata in patria anche per i giovanissimi Fabian Ruiz e Luperto, impegnati con le rispettive nazionali Under 21: quella spagnola ha affrontato l’Albania il 6 settembre nei match di qualificazioni europee ed è pronta ad incontrare l’Irlanda del Nord l’11 settembre; quella di Di Biagio ha perso malamente con la Slovacchia e cercherà la rivincita l’11 settembre contro l’Albania alla Sardegna Arena di Cagliari.



