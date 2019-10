Napoli, solo pari per il Salisburgo: il Liverpool rallenta, ko del Genk

Il secondo pari della stagione non cambia le cose ma certifica che la testa del Salisburgo è tutta al Napoli. La squadra di Jesse Marsch fa 1-1 contro lo Sturm Graz con una formazione ampiamente rimaneggiata in vista della sfida di Champions ma mantiene comunque la vetta della classifica con 29 punti, a +3 sulla seconda in classifica.



Sconfitta per il Genk, altra avversaria de Napoli in Champions, sul campo dello Standard. Ma la vera notizia è il pari del Liverpool di Klopp contro il Manchester United: la rete di Rashford indirizza il match di Old Trafford e serve Lallana nel finale ai Reds per il pari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA