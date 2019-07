Ancelotti infiamma il Napoli: «Scudetto o Champions? Tutto»

Inviato a Dimaro-Folgarida



«Scudetto o Champions League? Mi piacerebbe vincerle tutte e due», dice Ancelotti rispondendo a uno dei tanti piccoli tifosi in sala. Straordinario protagonista il tecnico nell'incontro con i tifosi azzurri al Centro Congressi di Folgarida. Grande entusiasmo e un momento di paura per un malore accusato da un tifoso in sala: pronto intervento dei sanitari della Croce Rossa di Dimaro, (interruzione momentanea della manifestazione) e tutto è stato risolto.



