Il Napoli incontra i tifosi a Dimaro: Manolas, Insigne e Mertens live

Manolas, Insigne e Mertens rispondono stasera in diretta dalle 21 alle domande dei tifosi in Piazza Madonna della Pace a Dimaro, nel tradizionale appuntamento che vede i tifosi interrogare i loro beniamini.



«È tra i più forti al mondo. Dopo due giorni si è già visto che ha questa cazzimma di cui parlate. Abbiamo già visto cosa ha fatto alla Roma e anche qui si è già visto che è un gran ragazzo. Ha cantato benissimo ieri», così il compagno di squadra Zielinski ha presentato Manolas a Radio Kiss Kiss Napoli.



Insomma la squadra di Ancelotti lentamente sta prendendo forma in Val di Sole. All’appello manca solo Meret che arriverà giovedì a Dimaro mentre Fabian Ruiz, Allan, Ospina, Koulibaly e Ounas s’aggregheranno ad agosto. Al gruppo stamani ha parlato Ancelotti. Un discorso durato qualche minuto che è apparso come una sorta di spartiacque tra la prima settimana di preparazione con protagonisti i giovani e il lavoro iniziato con tutti quasi i big a disposizione.



Il ritiro in Trentino si fa sempre più intenso con tanti gli appuntamenti in calendario: domani si recupera il Mercato contadino ospitato all’esterno del campo di Carciato; giovedì sera Piazza Madonna della Pace s’illuminerà con la serata di Made in Sud e dello straordinario artista Sal Da Vinci ma c’è grande attesa soprattutto per la seconda amichevole che il Napoli disputerà venerdì a Dimaro-Folgarida con il Feralpisalò (17:30). La formazione lombarda gioca in Lega Pro ed è in ritiro a Pinzolo. È reduce da una stagione in cui ha lottato per la promozione in B.

