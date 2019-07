Napoli, sorpresa hi-tech a Dimaro: spunta la gru per le riprese dall'alto

di Roberto Ventre

Inviato a Dimaro-Folgarida



Spunta anche una gru sulla pista d'atletica per poter permettere le riprese dall'alto dell'allenamento: le immagini della esercitazioni degli azzurri vengono poi riviste dai componenti dello staff tecnico del Napoli e i dati vengono esaminati da Ancelotti. In questo modo si vanno a rianalizzare i movimenti e le giocate effettuate in allenamento per poter correggere gli errori.

