Napoli, un po' di risate a Dimaro: girotondo e gol di testa nel secchio

di Roberto Ventre

Inviato a Dimaro-Folgarida



C'è anche spazio un po' per il divertimento nell'allenamento del Napoli: gli azzurri si dividono in due squadre che si confrontano in una sfida originale. I calciatori si tengono per mano formando un cerchio e palleggiano di testa e di piede fino a segnare in un cesto. Tentativo riuscito dopo due prove dal team in casacca bianca.





Tutti in campo dopo gli auguri a Karnezis che ha festeggiato 33 anni nella zona palestra sotto il tendone in campo. Poi la seduta con ampio spazio alla tattica, prove offensive da un lato e di uscita difensiva sulla rimessa dl fondo tenendo presente la nuova regola che i centrali difensivi possono ricevere palla all'interno dell'area di rigore.

