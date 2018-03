Napoli, ritorno di fiamma per Keita: ADL è pronto ad alzare l'offerta

di Delia Paciello

Il Napoli non trova pace sul mercato, e tasta tutte le strade possibili. Continua il corteggiamento iniziato già la scorsa estate per Keita Blade, sul quale la dirigenza azzurra era disposta ad investire circa 30 milioni di euro prima del suo addio alla Lazio. Poi il Monaco ha avuto la meglio chiudendo in anticipo l'affare con Lotito; ma l’esperienza del senegalese in Francia potrebbe essere già arrivata al capolinea. Secondo il Dailystar infatti ci sono già diversi club alla finestra: Arsenal e Liverpool tengono sotto controllo l’attaccante, ma questa volta il Napoli vorrebbe provare a sorprendere le concorrenti.



Giuntoli è pronto a lanciare una nuova offerta ai francesi per assicurarsi le prestazioni del talentuoso giocatore in vista della prossima stagione. De Laurentiis ha dato carta bianca per spingersi questa volta anche oltre i 30 milioni viste le difficoltà per Chiesa, che sarebbe in realtà la prima scelta di Sarri ma il cui cartellino si aggira ora sui 60 milioni di euro.



E così il Napoli potrebbe decidere di puntare tutto su Keità, che può giocare da esterno ma anche al centro del reparto offensivo. Rapido nel dribbling, si rivela un eccellente assist-man, capace tuttavia anche di tiri dalla lunga distanza. Potrebbe puntellare efficacemente il tridente d’attacco azzurro grazie alle sue qualità tecniche.



Il questa stagione otto gol segnati con la maglia del Monaco, ma la società non lo ritiene incedibile e il Napoli spera di poter portare a sé il giocatore versando nelle casse francesi i 35 milioni pagati in estate ai biancocelesti.

