Napoli, la rivelazione choc di Bagni: «Ecco perché mi feci sterilizzare»

di Francesco De Luca

Le chiama «ferite nell'anima impossibili da rimarginare» nel libro scritto con lo psichiatra napoletano Ignazio Senatore. «Il guerriero», pubblicato da Absolutely Free, è la storia di Salvatore Bagni, l'eroe del primo scudetto del Napoli e l'uomo che ha dovuto lottare contro le violenze della vita, come quella del 3 ottobre 92, quando morì il figlio Raffaele, tre anni ancora da compiere, decapitato dallo scoppio dell'airbag in auto. «Questa cosa non l'ho mai rivelata, né l'ho scritta nel libro: la dico ora». L'ex giocatore ha alzato un po' il tono della voce nella sala del Pan per rispondere alla domanda del giornalista Valter De Maggio. «Se ho mai pensato a un altro figlio dopo la sua morte? Non ci sarebbe stato nulla e niente che avrebbe potuto sostituirlo, io e mia moglie Letizia ne eravamo convinti. E così presi una decisione».



Pochi giorni dopo il dramma, il ricovero in una clinica di Ravenna per sottoporsi a un intervento di sterilizzazione. «All'epoca non era neanche legale, però fui determinatissimo: non avrei voluto altri figli neanche per errore. Non l'ho raccontato nel libro, lo rivelo qui a Napoli perché non ho problemi a parlare di quella storia. Io e Letizia affrontammo lo stesso dolore in due modi differenti. Io l'ho convinta a vivere la vita».



© RIPRODUZIONE RISERVATA

