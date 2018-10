Napoli, il web ai piedi di Mertens: «San Ciro, proteggici tu»

di Delia Paciello

Il pareggio con la Roma non è andato giù ai napoletani, che dopo la splendida prestazione parigina si aspettavano una vittoria in campionato. «Sono tre anni che non vinciamo con la Roma, non abbiamo più un attaccante all’altezza», si legge nei commenti sui social. Sotto accusa infatti è l’attacco azzurro, nonostante i dati Opta riportino un record: mai tanti tiri in una sola partita in questa Serie A. Ma non sono bastati a concretizzare: «È sembrato di rivedere il vecchio Insigne, quello col piede storto sotto porta che non riesce a buttarla dentro», «Sto aspettando ancora di vedere Milik», «Avrebbero dovuto comprare un attaccante, vedi la Juve con CR7», pungono i tifosi amareggiati. E c’è finanche qualcuno che rimpiange un vecchio amore ormai per molti annoverato nella lista degli infami e dei traditori: «Ci vorrebbe il sostituto del Pipita che non è mai arrivato. Da allora non abbiamo più vinto coi giallorossi».



Qualcun altro invece dà la colpa alla Champions: «Abbiamo pagato le energie mentali impiegate col Psg», «Forse aveva ragione Sarri, non si può fare bene in Europa e in campionato». E così il piccolo stop diventa motivo di polemica fra i tifosi. Ma c’è anche chi non ne fa una tragedia: «Il gioco c’è, i risultati arriveranno».



Così come il vento i napoletani cambiano velocemente idea sulla propria squadra, sfogandosi sul web. Solo qualche giorno fa Ancelotti e i suoi ragazzi erano considerati i nuovi candidati ad alzare la coppa dalle grandi orecchie, ora invece di colpo non sono in grado di competere neanche in Italia: «Con questa squadra dove andiamo? Abbiamo bisogno di giocatori migliori per vincere qualcosa», «Senza un attaccante non vinceremo mai niente», «Rui, Milik, Hysaj… non sono all’altezza. Ci vuole Cavani e un centrocampista dai piedi buoni».Passionali, forse troppo, i napoletani sull’onda dell’entusiasmo si aspettavano un’altra prestazione da Champions e tre punti in cassaforte. E invece solo al 90' Mertens riesce a salvare il peggio: «San Ciro, ci hai pensato tu. Ma non basta», gli scrivono sui social i più devoti. Una piccola delusione nei cuori azzurri, eppure non è un risultato così grave: si tratta di un pareggio con una squadra dalle alte ambizioni che da anni lotta insieme al Napoli per i vertici della classifica cercando di disturbare il dominio della Juventus. Un piccolo passo falso che nella lunga corsa ci può stare. Intanto la Juve allunga il distacco, ma è presto per tirare le somme. E in fondo, anche se in tanti «mettono le mani avanti», i napoletani ci credono ancora.

