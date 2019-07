Napoli, Rodrigo alza il muro: a vuoto offerta azzurra da 50 milioni

di Roberto Ventre

Inviato a Dimaro Folgarida



Prosegue a pieno regime la trattativa con James Rodriguez, resta invece molto complicata quella per Rodrigo. Mentre c'è già il sì del colombiano del Real Madrid, manca invece quello dell'attaccante brasiliano naturalizzato spagnolo del Valencia che non è convinto del trasferimento in azzurro. Il ds Giuntoli, di rientro dalla missione in Spagna, ieri ha fatto il punto con il presidente De Laurentiis e con l'allenatore Carlo Ancelotti: in mattinata ha parlato con il tecnico a bordo campo, prima di assistere all'allenamento.



