Napoli, Rodrigo apre alla cessione: «Contento dell'interessamento»

Tra i nomi più caldi dell'estate di mercato azzurra quello di Rodrigo Moreno, attaccante del Valencia che piace tanto a Giuntoli ed Ancelotti. «È stato un finale di stagione impossibile, per come era cominciata non l’avremmo mai immaginato. Siamo tornati a vincere un titolo dopo oltre dieci anni, è stato un onore far parte del Valencia ed è stato un momento speciale», ha detto la punta ai microfoni di Radio Marca. «I tifosi sono stati importantissimi per noi tutto l’anno, dentro e fuori dal campo. Il gol in finale? Non è importante aver segnato, è importante aver vinto ed ora il Valencia deve continuare a fare bene con le altre grandi di Spagna».



Ma lui indosserà ancora la maglia del club valenciano? «Ho scritto una lettera di ringraziamento ai tifosi, quando si raggiunge un obiettivo importante bisogna sempre ringraziare chi ti è stato accanto. Sono da cinque anni al Valencia, sono un calciatore del Valencia, poi il club ha le sue necessità, non posso garantire di continuare lì, ma non sono preoccupato. Ora voglio solo godere di quello che abbiamo fatto e ringraziare il Valencia, perché è grazie a loro se sono qui con la nazionale spagnola oggi». Napoli, Roma, Bayern e Barcellona lo cercano. «È una cosa che mi fa piacere, vuol dire che sto facendo bene in campo. Sono onorato dell'interesse di grandi club. Voglio migliorare ancora il prossimo anno, per oggi è quello il mio obiettivo. Dove nascerà mia figlia? Ancora non lo so, vediamo».

