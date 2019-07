Napoli, non solo il Genoa per Rog; Maran: «Lo seguiamo a Cagliari»

«Rog? È sicuramente uno dei giocatori che stiamo seguendo. Non l'unico, ma uno di quelli che stiamo seguendo». Rolando Maran non si nasconde, il Cagliari cerca Marko Rog per la prossima stagione, un elemento duttile, giovane, utile per l'obiettivo primario dei sardi: sostituire il partente Barella, cercato dai maggiori club in giro per l'Europa.



«È un giocatore molto interessante, nel Napoli non ha mai trovato molto spazio ma è ancora molto giovane e ha ampi margini di crescita», ha detto l'allenatore dei rossoblu. Rientrato a Napoli dopo sei mesi di prestito di certo non positivo a Siviglia, il centrocampista croato si è messo a disposizione di Ancelotti nel ritiro di Dimaro ma il suo futuro non sembra poter essere azzurro ancora a lungo. Su di lui, in Serie A, anche il Genoa.

