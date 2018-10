Rog è un lampo: 40'' per il gol Callejon capitano per la prima volta

Una notte da sorriso per il Napoli di Carlo Ancelotti che soffre ma lascia Udine con il sorriso. Il tondo 3-0 in casa dell'Udinese rilancia gli azzurri in cima alla classifica, ora a -4 dalla Juventus grazie anche al pari dei bianconeri contro il Genoa nel pomeriggio, ma anche i numeri denunciano la bontà del lavoro napoletano negli ultimi mesi.



Quello di Fabián Ruiz non è solo un gol bello da vedere, ma è anche il primo del centrocampista ex Betis con la maglia del Napoli in una partita ufficiale. Come annunciato dallo stesso club azzurro, Ruiz è il quarto spagnolo a trovare il gol a Napoli insieme con Albiol, David Lopez e Callejon. Proprio l'ex Real resta tra i protagonisti della serata della Dacia Arena: ad Udine, infatti, José ha vestito per la prima volta la fascia di capitano del club viste le contemporanee assenze di Marek Hamsik e Lorenzo Insigne.



Gol-record, invece, per Marko Rog: il croato, arrivato da protagonista dopo le ultime uscite con la nazionale, è subentrato nel finale di gara e ha trovato il terzo gol che ha chiuso la partita ad appena 40 secondi dall'ingresso in campo. Un record per tutta la Serie A, una soddisfazione per lui, al primo gol stagionale, e per ancelotti che ha azzeccato ancora la carta vincente.

