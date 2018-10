Il lucido assedio dei leoni azzurri: ogni cosa torna al suo posto

di Marco Ciriello

Con la Roma capace di apparecchiare il regno metafisico del male, riuscendo a smorzare tutti i tentativi napoletani e ad essere pericolosa due volte, con un gol, un pareggio sembra la traversata del Mar Rosso, con i suoi vantaggi. Tutti di testa e nervi, una tenuta da squadra di scacchi, fino al novantesimo, l'opera sul filo, la compie Mertens, ma è una elaborazione di tutti, che passa per i piedi di tutti e prima per la calma di ogni singolo calciatore. Con Ancelotti che fuma di lato, in piedi, come un vulcano, il sopracciglio, che sembra uno di quei segni animati da film di Maurizio Nichetti, che si alza a pennacchio e la squadra che macina macina senza segnare. Sembra impossibile fare un gol alla Roma. Ci provano tutti, ma ogni tentativo tramonta o in calcio d'angolo (alla fine saranno 17) o nelle mani di Robin Patrick Olsen, il portiere svedese della squadra di Eusebio Di Francesco. La palla corre, alta per il primo tempo a cercare Milik, bassa nel secondo sperando in Mertens e Insigne, Fabian Ruiz sempre più piccolo Gerrard, Allan cane sciolto e Callejon re dello spazio, ma non basta. Mancano centimetri a volte ai cross, altre per non finire in fuorigioco, quello di una linea difensiva romana che si alza a fisarmonica, e che lascia l'amaro ai tonni spiaggiati del Napoli.



