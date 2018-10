Napoli-Roma, l'attesa dei tifosi: «In campo come a Parigi e vinciamo»

di Oscar De Simone

Il Napoli scende in campo contro la Roma in una delle partite più “delicate” e significative della stagione. Contro i giallorossi, i ragazzi di Ancelotti inaugurano un trittico di gare che li vedrà impegnati sia in campionato sia in Europa. Venerdì toccherà all’Empoli e poi al Psg. I tifosi però non sembrano per niente impauriti e sono certi della vittoria.



«Se ripetiamo la gara di Parigi non ce n’è per nessuno. Stasera non è facile ma sappiamo come vincere. Il Napoli di Ancelotti è camaleontico e tutti sono protagonisti. Abbiamo finalmente una squadra lunga e possiamo contare su tutti. La partita bisogna vincerla dai primi minuti mettendo in difficoltà la Roma, costringendola a rimanere nella propria metà campo. Vogliamo i tre punti soprattutto per non perdere terreno con la Juve».

