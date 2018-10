Napoli, la delusione di Mertens: «Volevo giocare, potevamo vincere»

Il suo gol negli ultimi istanti di gioco ha evitato il peggio per il Napoli ma sul volto di Dries Mertens, al fischio finale, si legge tutta la delusione. «È complicato parlare a caldo dopo una partita così. che peccato, stasera potevamo fare tre punti» ha detto il belga. «Abbiamo saputo rispondere al loro gol, ma dovevamo fare di più per vincerla».



La risposta del Napoli, in effetti, è stata veemente, ma non è bastato a ribaltare il match. «Abbiamo avuto tante occasioni. La Roma gioca un buon calcio con qualità e stasera ha fatto bene» ha continuato a Sky Sport. «Non so quanti tiri abbiamo fatto in porta, quante occasioni, ed è un peccato. Giocare titolare? Sicuramente avrei voluto giocare dall'inizio in una partita così, sappiamo quanto è importante questa partita».

