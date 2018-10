Solo la vittoria: dopo l'impresa di CR7 a Empoli, il Napoli ha un solo risultato a disposizione per tenere il passo della Juventus. Allo stadio San Paolo arriva la Roma e nessuno, tantomeno Ancelotti, si fida.



NAPOLI (4-4-2)

25 Ospina; 23 Hysaj, 33 Albiol, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 7 Callejon, 5 Allan, 17 Hamsik, 8 Fabiàn Ruiz; 99 Milik, 24 Insigne.

A disposizione: 27 Karnezis, 90 Daniele, 2 Malcuit, 14 Mertens, 19 Maksimovic, 20 Zielinski, 31 Ghoulam, 42 Diawara. All. Ancelotti.



ROMA (4-2-3-1)

1 Olsen; 18 Santon, 44 Manolas, 20 Fazio, 11 Kolarov; 42 Nzonzi, 16 De Rossi; 17 Under, 7 Lo. Pellegrini, 92 El Shaarawy; 9 Dzeko.

A disposizione: 63 Fuzato, 83 Mirante, 3 Lu. Pellegrini, 4 Cristante, 5 Juan Jesus, 14 Schick, 15 Marcano, 19 Coric, 22 Zaniolo, 24 Florenzi, 34 Kluivert. All. Di Francesco.



ARBITRO: Massa di Imperia.



